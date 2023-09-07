Аксенов: Крым продолжит принимать на реабилитацию бойцов СВО со всей России

Аксенов отметил, что в Крыму реализуется целый ряд мер поддержки участников СВО и их семей. Фото: t.me/Aksenov82

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в одной из здравниц на территории республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

– Республика Крым продолжит принимать на реабилитацию воинов со всех регионов нашей большой страны, – подчеркнул Аксенов.

Руководитель региона отметил, что в Крыму реализуется целый ряд мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он добавил, что власти республики совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт» усилят работу по сокращению бюрократической волокиты, чтобы военные получали помощь максимально быстро.

Ранее КП-Крым писала, что в Керчи волонтеры шьют теплую экипировку для участников специальной военной операции. В 2023 году это будет первая зимняя партия. Мастерицы работают и в цеху, и на дому. Всего задействовано 80 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50