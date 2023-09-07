Новую партию карпов кои выпустили в пруд парка в Симферополе

Декоративная рыбка с ярким окрасом выведена в Японии из амурского подвида сазана. Фото: МБУК «Парки столицы»

В пруд парка им. гагарина в Симферополе выпустили новую партию карпов кои. Об этом сообщается в телеграм-канале МБУК «Парки столицы».

– Яркая декоративная рыба закуплена на средства социально ориентированного бизнеса. Новоселы активно осваивают свои новые обширные владения: иногда их можно видеть плывущими стайкой у поверхности воды, – говорится в сообщении.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Карпы кои символизируют процветание, удачу и стойкость. Декоративная рыбка с ярким окрасом выведена в Японии из амурского подвида сазана. Карпом кои считается рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная категория

Напомним, первую партию карпов кои выпустили в пруд в парке им. Гагарина в начале июня.

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