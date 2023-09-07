Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк провел совещание, на котором обсуждался ход работ по возведению дошкольных учреждений. Фото: t.me/YuriyGotsanyuk

В Крыму продолжается строительство детских садов. Новые дошкольные образовательные учреждения возводятся в Симферополе, Симферопольском районе, Евпатории и Бахчисарае.

– Это детские сады в Симферополе – по улице Балаклавской, Симферопольском районе – в микрорайонах Залесье и Заводское, селе Перово, Евпатории – на улицах Чапаева и Интернациональной, Бахчисарае – улица им. Вели Ибраимова, – сообщил в своем телеграм-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Напомним, 1 сентября в микрорайоне Симферополя Крымская Роза состоялось торжественное открытие нового детского сада «Лужок», рассчитанного на 200 мест. Средства на строительство были выделены в рамках нацпроекта «Демография».

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