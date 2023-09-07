Будут слышны хлопки: в Евпатории пройдут учения

Фото: пресс-служба Минобороны России

В четверг, 7 сентября, в Евпатории состоятся учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

По ее словам, учения будут проходить на полигоне.

– Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки, – добавила градоначальница.

Напомним, 7 сентября в трех муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Сообщалось, что эти работы будут проводиться в Старом Крыму, в поселке Майское Джанкойского района, а также в селе Орджоникидзе под Феодосией.