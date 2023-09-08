Площадь Ленина в Бахчисарае благоустроят до конца сентября

Завершить все работы по благоустройству площади Ленина в Бахчисарае планируется до конца сентября. Фото: t.me/va_konstantinov

Завершить все работы по благоустройству площади Ленина в Бахчисарае планируется до конца сентября. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

– Подрядчик завершает работы по обустройству пешеходной зоны, детских площадок и зон отдыха. Проектом также предусмотрено озеленение, установка скейт-парка и ремонт фонтана, – написал Константинов.

Ранее стало известно, что в Детском парке Симферополя появится одна из крупнейших детских площадок в Крыму. Специалисты уже готовят строительную площадку.

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