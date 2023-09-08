Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Аксенов отметил, что обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры уделяется повышенное внимание. Фото: t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение теракта в Крыму.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге в Крыму. По данным ведомства, мужчина также собирал информацию о военных объектах и подразделениях Минобороны РФ.

– Объекты транспортной инфраструктуры – одна из главных целей террористов, обеспечению безопасности этих объектов уделяется повышенное внимание. Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную работу, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинских агентов ждет незавидная судьба: они будут найдены и наказаны.

В июле Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении попытки покушения на Сергея Аксенова. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант пытался подорвать автомобиль главы Крыма. О планируемом теракте стало известно силовым структурам. Когда готовивший покушение на Аксенова мужчина вытаскивал из тайника взрывное устройство, он был пойман с поличным.

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