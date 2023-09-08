Билеты на все поезда «Таврия» вновь можно покупать за 90 суток

«Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) увеличит глубину продажи билетов на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь с 45 до 90 суток. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

«Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) увеличит глубину продажи билетов на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь с 45 до 90 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

– «Гранд Сервис Экспресс» возвращает с 9 сентября глубину продажи билетов в 90 суток на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь. Таким образом, билеты на все поезда «Таврия» теперь вновь можно покупать за 90 суток, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глубина продаж на ряд поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и Севастополь была ограничена 45 сутками в связи с масштабной реконструкцией железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

Ранее в ГСЭ сообщили, что поезд №177/178 сообщением Москва – Симферополь продолжит курсировать до начала декабря. При этом стоит учитывать, что поезд поезд не будет отправляться из Москвы с 8 по 26 октября, из Симферополя – с 6 по 24 октября.

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