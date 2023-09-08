Гоцанюк: индустриальный парк в Феодосии готов на 45%

Строительная готовность индустриального парка в Феодосии составляет 45%. Фото: https://t.me/YuriyGotsanyuk

Строительная готовность индустриального парка в Феодосии на сегодняшний день составляет 45%. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале.

– На сегодняшний день ведутся работы по кладке несущих стен здания административно-бытового комплекса и КПП, устройство дорожных оснований и прокладка сетей водоснабжения и водоотведения. Идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка, – написал Гоцанюк.

Сейчас на объекте трудятся 70 человек и 18 единиц техники.

В июне глава администрации Феодосии Владимир Попенков сообщал, что около 50% парка уже охвачено инвесторами. Попенков уточнил, что речь идет о предприятиях пищевой промышленности, логистическом центре, а также об объектах по изготовлению тары. Введение парка в эксплуатацию и размещение там новых предприятий позволит создать около 900 новых рабочих мест.

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