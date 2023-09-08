Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 497 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16.00 8 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 497 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 497 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Краснодарского края очередей нет.

Напомним, в 15.00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стояли 500 автомобилей. В 14:00 их насчитывалось 395 автомобилей. Проезд со стороны Кубани был все это время свободен.