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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:14

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 497 авто

За час до этого их было 500
Алексей ЕЛАГИН
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 497 авто

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи сократилась до 497 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16.00 8 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 497 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 497 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Краснодарского края очередей нет.

Напомним, в 15.00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стояли 500 автомобилей. В 14:00 их насчитывалось 395 автомобилей. Проезд со стороны Кубани был все это время свободен.