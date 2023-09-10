Где в Симферополе отключат свет 11 сентября

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 сентября в Симферополе отключат электричество на четырех десятках улицах и нескольких переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» предупредили, что перебои с подачей энергии произойдут из-за плановых ремонтных работ. Время «отключек» с 8.00 до 17.00.
В Симферополе свет исчезнет по следующим адресам:
улица Субхи, 1, 2, 4;
улица Севастопольская, 21, 21/4;
улица Козлова, 1, 5;
проспект Кирова, 1/11;
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 2-16 , 1-17 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
переулок Сельский, 35;
улица Генерала Родионова, 68-70 ;
улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;
улица Симферопольская, 61-69 ;
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Крымской Правды, 6-8 ;
улица Запорожская, 4/9, 15-41 ;
улица Запорожская/переулок Строителей, 10/2Б;
улица Строителей, 14/14;
переулок Строителей, 6-14 , 5-13 ;
улица Широкая, 2-4 , 3-11 ;
переулок Широкий, 2-14 , 1-19 ;
улица Москалева, 9/2.
Кстати, в «Крымэнерго» на днях поменялось руководство: Андрей Цурканенко покинул пост гендиректора по собственному желанию. Кресло пустовало недолго, его занял Вячеслав Гайдук.
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