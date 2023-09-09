Расследованием дела о смертельной аварии в Крыму займется СК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Уголовное дело, заведенное по факту смертельного ДТП в Симферополе, в результате которого погиб один человек, передадут в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 0.05 8 сентября. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем Volkswagen Touareg по улице Киевской в сторону Беспалова. В районе дома №6 иномарка вылетела на встречную полосу. Сначала легковушка столкнулась с Daewoo Nexia под управлением мужчины 1992 года рождения, а затем с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял мужчина 1961 года рождения. В результате ДТП пострадали трое водителей. Их увезли в больницу.

Позднее в МВД сообщили, что в больнице скончался водитель Skoda. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно законодательству, за такое преступление грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

– Руководитель Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела из органов полиции к производству в территориальном следственном отделе, – говорится в сообщении.

Если ходатайство будет удовлетворено, расследованием займется СК. Сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства трагедии, а также дадут оценку действиям виновного.