Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 15:15

Директора спортшколы в Крыму подозревают в превышении полномочий

Он отдал в один из частных спортивных клубов спортивные тренажеры, закупленные для физкультурно-оздоровительных комплексов
Дмитрий Коренев
Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)

Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор одной из спортивных школ Симферопольского района подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении директора спортивной школы Симферопольского района, который незаконно передал спортивные тренажеры, закупленные для физкультурно-оздоровительных комплексов в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортивных клубов Симферополя, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50