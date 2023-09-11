Директора спортшколы в Крыму подозревают в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор одной из спортивных школ Симферопольского района подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении директора спортивной школы Симферопольского района, который незаконно передал спортивные тренажеры, закупленные для физкультурно-оздоровительных комплексов в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортивных клубов Симферополя, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго».

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