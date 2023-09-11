В Крыму намерены привить от гриппа 60% жителей

В этом эпидсезоне в Крыму планируется привить от гриппа до 60% населения Фото: Виталий ПАРУБОВ

В этом эпидсезоне в Крыму планируется привить от гриппа до 60% населения. Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает Крымское информационное агентство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ближе к концу года в России ожидается подъем заболеваемости гриппом. Как отметила Наталья Пеньковская, Крым не станет исключением.

– Тоже будем ждать подъема заболеваемости к концу года, но все будет зависеть от того, как эпидемический процесс будет развиваться на территории других субъектов РФ, в какие, как правило, раньше приходит грипп, – уточнила она.

Ранее сообщалось, что этом году в Республике Крым планируется привить от гриппа около двух миллионов человек: миллион взрослых и 800 тысяч детей. В прививочной кампании используются отечественные препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Иммунизацию можно пройти в ближайшей больнице, а посмотреть адреса прививочных пунктов можно сайте министерства здравоохранения Крыма.

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