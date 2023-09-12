Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: пропал 50-летний житель Керчи

Роман Пряхо. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропал Пряхо Роман Фёдорович, 50 лет (1973 год рождения), город Керчь, - обращаются к жителям и гостям Крымского полуострова волонтеры.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымчанин исчез почти месяц тому назад - с 14 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Романа Пряхо: 173 сантиметра рост, нормальное телосложение, зеленые глаза, русые волосы.

Если вы видели пропавшего керчанина, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что до сих пор не удалось найти шестнадцатилетнюю девушку из Севастополя - Дарья Потеева исчезла 21 августа 2023 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50