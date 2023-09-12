Перед Крымским мостом исчезли очереди Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 17:00 12 сентября перед Крымским мостом не было очередей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – говорится в сообщении.

Напомним, в 16:00 в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 119 машин. В 15:00 в очереди в Крыму находились 128 автомобилей. Со стороны Тамани скоплений транспорта в это время не было.