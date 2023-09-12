Минэнерго заявило о нормализации ситуации с поставками топлива в Крым

В Минэнерго отметили, что в настоящее время организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на сложности с доставкой грузов в Крым, ситуация с поставками топлива нормализовалась. Об этом сообщило министерство энергетики РФ, передает ТАСС.

– На сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на десять-двенадцать суток, сжиженных углеводородных газов – на двенадцать суток, дизельным топливом – на пять суток, – сообщили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что в настоящее время организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря принятым логистическим решениям до вечера сегодняшнего дня топливо поступит на АЗС республики. Он добавил, что сформирован четырехдневный запас дизельного топлива. По словам Аксенова, сейчас основной задачей является поддержка сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита топлива во время полевых работ.

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