В крымский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило около 10 тыс. обращений

За три месяца работы филиала в организацию обратились более 5 тысяч участников СВО и членов их семей. Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

За три месяца работы регионального филиала специального государственного фонда «Защитники Отечества» в Симферополе в организацию обратились более 5 тысяч участников СВО и членов их семей, подано около 10 тысяч обращений. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил руководитель филиала Владимир Трегуб.

– Несколько раз один человек мог обращаться, – пояснил Трегуб. – Из них порядка 7 тысяч [обращений] – это положительно решенные вопросы.

Он добавил, что в основном граждане обращались по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, предоставления мер социальной поддержки, реабилитации, а также предоставления бесплатной юридической помощи, психологической и психотерапевтической помощи.

Напомним, крымский филиал госфонда «Защитники Отечества» открыли 31 мая. Указ о создании фонда в начале апреля подписал президент России Владимир Путин. Организация призвана оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. Отделения фонда открылись во всех регионах страны.

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