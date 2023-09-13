Движение авто по Крымскому мосту возобновилось

Крымский мост оставался перекрытым больше трех часов Фото: REUTERS

В среду, 13 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Напомним, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Такое сообщение появилось в 11.03. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие. Сообщение о возобновлении движения появилось в 14.36. Таким образом, мост был перекрыт более трех с половиной часов.