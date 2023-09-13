Маск заявил, что отказался активировать Starlink в Крыму из-за санкций США

По словам Маска, для активации Starlink над Крымом необходимо разрешение от правительства Соединенных Штатов Фото: REUTERS

Американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что отказался включить сервис спутниковой связи Starlink в районе Крыма в прошлом году из-за антироссийских санкций.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в прошлом году Илон Маск отключил работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе Крыма, чтобы избежать атаки ВСУ на Черноморский флот РФ. Позднее бизнесмен опроверг эту информацию, заявив, что система в данном районе и не была включена. При этом Маск подтвердил, что Украина обращалась к нему с просьбой включить Starlink на всем пути следования до Севастополя.

– Причина <...> в действительности первоначально была в том, что США ввели санкции против России. Санкции включают в себя Крым, и нам не разрешено запускать соединение, – сказал миллиардер.

По его словам, для активации Starlink над Крымом необходимо разрешение от правительства Соединенных Штатов. На момент обращения Киева такого разрешения у SpaceX не было. Маск добавил, что включил бы систему, если бы получил соответствующую директиву от президента США.

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