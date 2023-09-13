Константинов: ущерб от водной блокады Крыма превысит 2 трлн рублей

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Общая сумма ущерб от водной блокады Крыма, организованной Украиной, превысит 2 трлн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– По нашим предварительным подсчетам, общий объем ущерба, понесенного крымчанами в результате водной блокады, превысит 2 трлн рублей, – отметил руководитель регионального парламента.

По его словам, на заседании Арбитражного суда Госсовет ходатайствовал о приобщении к делу копии жалобы Генпрокуратуры России в Европейский суд по правам человека в части перекрытия Киевом Северо-Крымского канала. Суд с этим согласился. Кроме того, к делу приобщили письма Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по статье «Экоцид».

Константинов назвал значимым событие рассмотрение иска о блокаде. Однако, по его словам, это лишь начало работы.

– Ущерб, который нанесла нашему полуострову, нашему бюджету, крымчанам Украина и ее хозяева, мы посчитаем до копейки, – заявил председатель Госсовета.

Напомним, 13 сентября, в Арбитражном суде Крыма состоялось первое рассмотрение иска о возмещении ущерба, нанесенного региону водной блокадой со стороны Украины. Совет министров республики и все региональные министерства обратились к суду с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме. В процессе разбирательства необходимо установить юридические факты, касающиеся инфраструктуры Северо-Крымского канала, его защищенности и дислокации объектов водоснабжения. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. Проходить оно будет в закрытом формате.