В Симферополе появится памятник Кириллу Стремоусову

Фото: t.me/alexandr_malkevich

В Симферополе появится памятник заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову, который трагически погиб в ноябре прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

– Недавно [вдова Стремоусова] Оксана лично встречалась с Андреем Ковальчуком в Москве. Он показал, как выглядит памятник сейчас – сходство поразительное, – написал Малькевич в своем телеграм-канале.

Кирилл Стремоусов погиб в автокатастрофе 9 ноября 2022 года.

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