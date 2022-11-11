Чиновник погиб в возрасте 45 лет. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Утром 11 ноября 2022 года прошла церемония прощания с Кириллом Стремоусовым в Симферополе. Замглавы администрации Херсонской области погиб в ДТП под Геническом днем 9 ноября. Новость о смерти чиновника шокировала всех, ведь еще за несколько часов до трагедии Кирилл Стремоусов записал видео в свой Tg-канал, где по традиции рассказал о происходящем в новом регионе России.

Кириллу Стремоусову было 45 лет. У него была большая дружная семья - жена, пятеро детей и дочка на подходе. Месяц назад глава Крыма Сергей Аксенов вручил Кириллу Стремоусову российский паспорт. Он поблагодарил заместителя главы администрации Херсонской области за то, что в трудное время тот не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, а еще сумел сохранить верную и твердую позицию в сложных обстоятельствах.

Церемония прощания проходила в соборе Александра Невского Фото: Ирина ГЕРЦ

ГДЕ ПРОХОДИЛО ПРОЩАНИЕ С КИРИЛЛОМ СТРЕМОУСОВЫМ

Прощальная церемония с погибшим заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым состоялась в соборе Александра Невского в Симферополе . В 11 часов утра 11 ноября.

На церемонии присутствовали чиновники федерального и регионального уровня. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Гроб Кирилла Стремоусова был открытым, но лицо закрыли белой накидкой. Первыми в собор вошли жена погибшего чиновника Оксана и трое его детей. Было заметно, что супруге невероятно тяжело осознавать потерю мужа - безутешная вдова склонилась над телом Кирилла Стремоусова и долго что-то ему шептала. В своей прощальной речи женщина сказала, что относилась к мужу, как к Богу, а мечтой Кирилла было проехать от Херсона до Камчатки на мотоцикле.

КТО ПРИСУТСТВОВАЛ НА ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С КИРИЛЛОМ СТРЕМОУСОВЫМ

На церемонии собрались не только семья и друзья погибшего Кирилла Стремоусова, но и политики, знавшие его лично. Проститься с замглавы херсонской администрации пришли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио губернатора нового региона России Владимир Сальдо, глава Запорожской области Евгений Балицкий, а также глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава полуострова Сергей Аксенов тоже пришел почтить память погибшего. Фото: Сергей Аксенов/Tg

На церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым многие не могли сдержать слез. Сергей Аксенов отметил, что замглавы Херсонской области был борцом за справедливость и никогда не боялся «лезть на рожон».

- Иногда мне приходилось просить его «притормозить», но он все равно делал, что считал нужным, - подчеркнул руководитель республики в прощальном обращении к Кириллу Стремоусову.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий со скорбью смотрел на гроб своего политического товарища. В один момент он даже не смог сдержать слез.

Губернатор Севастополя всю церемонию прощания не отводил взгляд от гроба - как будто с надеждой, что Кирилл Стремоусов встанет и вернется к исполнению своего патриотического долга. Глава города-героя был очень расстроен - с таким лицом обычно провожают в последний путь самого близкого друга, которым, вероятно, замглавы Херсонской администрации успел стать Михаилу Развожаеву.

Владимир Сальдо в своей речи подчеркнул, что Херсонской области будет очень не хватать Кирилла, ведь такие яркие люди рождаются очень редко. Врио губернатора проводил своего заместителя в последний путь, склонив голову над гробом Кирилла Стремоусова.

КИРИЛЛА СТРЕМОУСОВА ПОХОРОНИЛИ В СИМФЕРОПОЛЕ

Церемония похорон прошла без лишних глаз. Фото: читатель КП

Чиновника похоронили в Симферополе, рядом со входом на центральное кладбище. Близкие пожелали избежать чрезмерной огласки и решили попрощаться с любимым человеком в тихой обстановке. Еще одной причиной «секретности» могли стать меры безопасности, необходимые в связи с политической деятельностью Кирилла Стремоусова, который без страха противостоял украинскому режиму.

Как стало известно КП, во время похорон присутствовали как родственники, так и официальные лица, присутствовавшие на прощании.

На могиле Кирилла Стремоусова лежит множество венков, в том числе от администрации президента.

На могиле множество венков, в том числе от администрации президента. Фото: читатель КП

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ КИРИЛЛА СТРЕМОУСОВА

Согласно официальной версии, замглавы Херсонской области погиб в ДТП с участием трех автомобилей в районе Геническа. По данным Минздрава региона, в аварии пострадали еще два человека.

Как рассказал «КП»-Крым знакомый Кирилла Стремоусова, попросивший не указывать его имени, виновником смертельного ДТП предположительно стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Причем этот автомобиль скрылся с места аварии. Кому принадлежал этот автомобиль до сих пор доподлинно неизвестно.

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