Появились фото могилы Кирилла Стремоусова на кладбище в Симферополе

Чиновника похоронили на центральном городском кладбище Симферополя Фото: Александра Тимощенко

11 ноября в Симферополе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Как выяснил корреспондент КП-Крым, чиновника похоронили на центральном городском кладбище крымской столицы.

На месте могилы родственники, друзья и знакомые положили много цветов и венков Фото: Александра Тимощенко

На месте могилы родственники, друзья и знакомые положили много цветов и венков с прощальными записками.

На церемонию прощания с чиновником приехали известные чиновники, среди которых был Сергей Кириенко Фото: Александра Тимощенко

Напомним, проводить Кирилла Стремоусова в последний путь приехали не только обычные люди и знакомые, но и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава республики Сергей Аксенов, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Напомним, заместитель губернатор Херсонской области погиб в дорожно-транспортном происшествии. По информации пресс-службы администрации области, авария произошла из-за неосторожности водителя фуры. После смерти заместителя губернатора Кирилла Стремоусова посмертно наградили Орденом Мужества.

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