«Хотел проехать от Херсона до Камчатки на мотоцикле»: супруга погибшего Кирилла Стремоусова рассказала о его мечте

Безутешная вдова долго что-то говорила погибшему супругу Фото: Ирина ГЕРЦ

В эти минуты в соборе Александра Невского в Симферополе проходит церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Заместитель главы администрации Херсонской области трагически погиб в ДТП в районе Геническа. Это случилось 9 ноября.

Место захоронения чиновника было решено засекретить. Однако на церемонию прощания смогли попасть и журналисты. Среди десятков людей, пришедших проводить Кирилла Стремоусова в последний путь, была и его супруга Оксана. Кстати, пара воспитывала пятерых детей, которые сейчас остались без отца.

В небольшой речи во время прощания Оксана рассказала о мечте своего мужа, которой, к сожалению, не суждено было сбыться.

Место захоронения чиновника держится в тайне Фото: Ирина ГЕРЦ

- Кирилл мечтал проехать на мотоцикле от Херсона до Камчатки, - поделилась Оксана.

Супруга добавила, что в буквальном смысле боготворила мужа: «Я всегда говорила ему, что он мой Бог».

Безутешная вдова долго стояла рядом с гробом погибшего мужа, склоняясь над телом Оксана шептала какие-то слова.

Среди посетивших церемонию прощания был заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко Фото: Ирина ГЕРЦ

Проститься с Кириллом Стремоусовым, помимо простых людей, пришли известные чиновники. Среди них заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо, заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и другие.

На прощание пришли около двухсот человек. В настоящее время церемония продолжается.