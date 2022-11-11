Кириенко был мрачным, а Балицкий не смог сдержать слез: как вели себя чиновники во время прощания с Кириллом Стремоусовым

Корреспондент «КП»-Крым внимательно наблюдала за реакцией vip-гостей. Фото: Сергей Аксенов/Tg

В пятницу, 11 ноября в Симферополе прошла церемония прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Напомним, чиновник трагически погиб в ДТП в районе Геническа 9 ноября.

Церемонию прощания и похороны было решено организовать в Крыму. Кстати, место захоронения Кирилла Стремоусова засекретили. Прощание с заместителем главы администрации Херсонской области проходило в центре Симферополя - в соборе Александра Невского.

На церемонии прощания присутствовали известные чиновники как регионального, так и федерального уровня. Самым высокопоставленным из них, пожалуй, можно назвать Сергея Кириенко. Напомним, в 1998-м году он занял пост председателя правительства Российской Федерации, став самым молодым премьер-министром в истории РФ (в ту пору чиновнику было всего 35 лет). Сейчас Сергей Кириенко является первым заместителем главы администрации президента.

Проводить Кирилла Стремоусова в последний путь пришли чиновники федерального и регионального уровней. Фото: Сергей Аксенов/Tg

- Кирилл Стремоусов был удивительный человек. Оружием его было слово, - отметил высокопоставленный чиновник, который выглядел мрачным на протяжении всей церемонии.

Кирилл Стремоусов погиб на 46-м году жизни. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Также в прощании приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Херсонской области Владимир Сальдо и заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. Среди гостей траурной церемонии можно было увидеть и врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

На церемонии прощания присутствовали дети погибшего Фото: Ирина ГЕРЦ

Корреспондент «КП»-Крым внимательно наблюдала за реакцией vip-гостей.

Некоторые не могли сдержать слез. Например, глава Запорожской области Евгений Балицкий. В его глазах можно было увидеть неподдельную скорбь из-за трагической гибели своего политического товарища.

Прощание проходило в Александро-Невском соборе в Симферополе Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на протяжении всей церемонии не отводил взгляд от гроба, словно надеялся, что Кирилл Стремоусов встанет и вернется к исполнению своего патриотического долга. С таким видом в последний путь провожают близких людей. Вероятно, Кирилл Стремоусов успел стать для главы города-героя таким человеком.

Евгений Балицкий (слева) не смог сдержать слез Фото: Ирина ГЕРЦ

Сергей Аксенов отметил, что замглавы Херсонской области был борцом за справедливость и никогда не боялся «лезть на рожон».

Владимир Сальдо долго стоял с опущенной головой у гроба своего погибшего заместителя. В своей речи он подчеркнул, что Херсонской области будет очень не хватать Кирилла Стремоусова, ведь такие яркие люди рождаются очень редко.

Супруга Кирилла Стремоусова рассказала, что ее муж мечтал доехать из Херсона до Камчатки на мотоцикле. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Скорбным выглядел и глава Республики Крым. В последнее время Кирилл Стремоусов был частым гостем на полуострове и регулярно встречался с Сергеем Аксеновым.

- Иногда мне приходилось просить его «притормозить», но он все равно делал, что считал нужным, - подчеркнул руководитель республики в прощальном слове.

В последнее время Кирилл Стремоусов был частым гостем на полуострове и регулярно встречался с Сергеем Аксеновым. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Сергей Аксенов подчеркнул, что замглавы Херсонской области был борцом за справедливость и никогда не боялся «лезть на рожон».

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