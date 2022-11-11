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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:52

«Оружием его были слово, правда», - Кириенко о Стремоусове на церемонии отпевания в Крыму

В Симферополе проходит церемония отпевания Кирилла Стремоусова
Екатерина НАЗАРОВА
На церемонию прощания с Кириллом Стремоусовым приехал Сергей Кириенко

На церемонию прощания с Кириллом Стремоусовым приехал Сергей Кириенко

Фото: Елена ГЕРЦЕН

В крымской столице в пятницу прошла церемония прощания с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что главным оружием Стремоусова были слово и правда.

- Кирилл Стремоусов был удивительный человек. Оружием его были слово, правда, - цитирует «Крым 24» Кириенко.

Чиновник погиб 9 ноября в ДТП на территории Херсонской области. Место захоронения Кирилла Стремоусова решили засекретить.

Ранее супруга погибшего Кирилла Стремоусова рассказала о его мечте проехать от Херсона до Камчатки на мотоцикле Читайте.

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