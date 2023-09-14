Крымский мост перекрывали на четыре часа 14 сентября

Крымский мост перекрывали на четыре часа Фото: Юлия МАРКИНА

В четверг, 14 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на четыре часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение по мосту перекрыли в 5.13. Находящихся на мосту людей призывали сохранять спокойствие. Их просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 9.23 стало известно, что движение по мосту возобновили. Таким образом, ограничения действовали более четырех часов.

Напомним, 13 сентября Крымский мост перекрывали на три часа.