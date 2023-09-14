Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 7:16

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1150 авто

Время ожидания со стороны Керчи превышает два часа
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1150 авто

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1150 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 10.00 14 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят в общей сложности 1150 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает два часа. Внушительная очередь образовалась в Краснодарском крае. Со стороны Тамани насчитывается 500 машин. Время ожидания составляет около двух часов.

Напомним, 14 сентября Крымский мост перекрывали на четыре часа.