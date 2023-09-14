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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:41

Часть улицы Бахчисарайской в Симферополе станет односторонней

Мера направлена на обеспечение дополнительной безопасности дорожного движения
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя

Участок улицы Бахчисарайской в Симферополе станет односторонним, мера направлена на обеспечение дополнительной безопасности дорожного движения и предотвращение аварий. Об этом сообщается на сайте администрации столицы Крыма.

– До 15 октября будут выполнены работы по организации одностороннего движения на участке улицы Бахчисарайской по пути следования от улицы Гражданской в сторону улицы Батурина, – говорится в сообщении.

Напомним, с начала сентября одностороннее движение введено на улицах Зои Жильцовой, Генерала Попова и Декабристов.

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