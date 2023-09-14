Расходы бюджета Симферополя за восемь месяцев 2023 года превысили 8,3 млрд рублей

Фото: администрация Симферополя

Расходы бюджета Симферополя за восемь месяцев текущего года превысили 8,3 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации столицы Крыма.

– За январь-август 2023 года расходы бюджета Симферополя составили более 8,4 миллиардов рублей. Наибольший объем средств направлен на следующие сферы: образование (4,1 млрд руб.), жилищно-коммунальное хозяйство (1,3 млрд руб.), социальная политика (1,5 млрд руб.), – говорится в сообщении.

Напомним, доходы бюджета столицы Крыма за тот же период составили 8,2 млрд рублей, плановые показатели выполнены на 105%.

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