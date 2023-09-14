Блокадники могут бесплатно получить билеты на поезда в Крым

Бесплатные билеты смогут оформить лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и один сопровождающий. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

С 14 сентября блокадники и сопровождающие могут оформить бесплатные билеты на поезда дальнего следования компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), сообщается в телеграм-канале компании.

В ГСЭ уточнили, что бесплатный билет во все категории поездов в плацкарт, купе, СВ при наличии мест может оформить лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также один сопровождающий.

– Правом бесплатного проезда можно будет воспользоваться бессрочно и неограниченное количество раз. Льгота действует для поездов отправлением с 1 декабря 2023 года. <...> Дополнительные сборы, в том числе за белье и питание, не взимаются, – отмечается в сообщении.

Бесплатные билеты оформляются кассах на основании документа, подтверждающего право на льготы.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» объявил об увеличении глубины продажи билетов на поезд №7/8 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург – Севастополь с 45 до 90 суток. Таким образом, билеты на все поезда «Таврия» теперь вновь можно покупать за 90 суток

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