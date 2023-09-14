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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:56

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 18 сентября

С 8 июля на территории полуострова действует особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
В Крыму в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

– 15-18 сентября в западных, южных районах Крыма и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

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