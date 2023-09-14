В школы Ялты поступило 220 ноутбуков

Ноутбуки получили пять школ – №2, №9, №10, гимназия и Симеизская школа. Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В школы Ялты в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» поступило 220 ноутбуков. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– [Ноутбуки] получили пять школ – №2, №9, №10, гимназия и Симеизская школа. Каждая – по 44. Ноутбуки отечественного производства, будут использоваться как для обучения детей, так и для работы педагогов, – написала градоначальница в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце августа эти школы получили более двухсот единиц техники: 56 новых многофункциональных устройств, четырнадцать IP-камер, десять телевизоров и пять LED-панелей.

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