Фонтаны в Симферополе будут работать до середины октября

Сезон фонтанов в Симферополе продлится ориентировочно до середины октября. Фото: администрация Симферополя

Сезон фонтанов в Симферополе продлится ориентировочно до середины октября, однако все зависит от погоды. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Роман Гусынин.

– Планируется, что фонтаны будут работать ориентировочно до 15 октября. Будем смотреть по погоде: если будет тепло - мы продлимся; будет холодно - выключим пораньше, – сказал Гусынин.

Напомним, в прошлом году консервация симферопольских фонтанов на зиму началась в конце октября.

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