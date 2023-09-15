В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 850 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 14.00 15 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 850 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 330 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. Более внушительное скопление транспорта образовалось в Крыму. Со стороны Керчи стоят 520 машин. Ждать своей очереди нужно около двух часов.

Напомним, 15 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали более чем на три часа.