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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:03

Движение по Крымскому мосту возобновилось

Крымский мост оставался перекрытым больше трех часов
Алексей ЕЛАГИН
Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение по Крымскому мосту возобновилось

Фото: REUTERS

В пятницу, 15 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 10.44. В 13.50 ограничения были сняты.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Таким образом мост оставался перекрытым более трех часов.

Напомним, 14 сентября Крымский мост перекрывали на четыре часа. За день до этого движение было ограничено в течение трех часов.