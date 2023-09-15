Движение по Крымскому мосту возобновилось Фото: REUTERS

В пятницу, 15 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 10.44. В 13.50 ограничения были сняты.

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, – говорится в сообщении.

Таким образом мост оставался перекрытым более трех часов.

Напомним, 14 сентября Крымский мост перекрывали на четыре часа. За день до этого движение было ограничено в течение трех часов.