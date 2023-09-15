Очередь перед Крымским мостом с обеих сторон выросла до 1070 авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 15.00 15 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1070 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 350 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания в Краснодарском крае – около часа. Скопление транспорта в Крыму вдвое больше, чем на Кубани. Со стороны Керчи стоят 720 машин. Своей очереди придется ждать около трех часов.

Напомним, 15 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали более чем на три часа. В 14.00 в очереди перед Крымским мостом стояли в общей сложности 850 автомобилей. Со стороны Тамани находились 330 машин, а со стороны Керчи – 520.