В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 720 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16.00 15 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 720 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 720 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. При этом в Краснодарском крае очередь намного меньше. Со стороны Тамани находятся 169 машин.

Напомним, 15 сентября движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали более чем на три часа. В 14.00 в очереди перед Крымским мостом стояли в общей сложности 850 автомобилей. Со стороны Тамани находились 330 машин, а со стороны Керчи – 520. В 15.00 очередь с обеих сторон увеличилась до 1070 автомобилей. Со стороны Тамани стояли 350 машин, а стороны Керчи – 720.