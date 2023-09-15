В Белогорске открыли мурал с портретом ветерана Великой Отечественной войны

Фото: администрация Белогорска

В крымском Белогорске торжественно открыли мурал, на котором изображен Герой Советского Союза Алексей Мирошниченко. Как сообщает «Крым 24», масштабное граффити украшает фасад двухэтажного жилого дома.

Фото: администрация Белогорска

Алексей Мирошниченко родился в Белогорске 8 мая 1915 года. Окончил семь классов школы, после работал слесарем. В 1936-м году был призван в военно-морской флот, с 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе боев за румынский город Сулина Мирошниченко во главе разведгруппы из тридцати бойцов захватил штаб немецкой воинской части, взяв в плен до 1600 солдат и офицеров и свыше двенадцати батарей врага. Удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Был демобилизован в 1946 году, вернулся в родной город, работал в Белогорском райисполкоме. Умер 19 марта 1976 года. Именем Алексея Мирошниченко названа одна из улиц Белогорска.

Напомним, в июле в Симферополе на фасаде гостиницы «Колос» появился мурал, посвященный герою специальной военной операции Валерию Чернякову. Он погиб при исполнении воинского долга, посмертно представлен к орденам Мужества и «За верность долгу».

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