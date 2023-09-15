В Крыму на автодороге Аромат – Многоречье ремонтируют мост

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Служба автомобильных дорог Республики Крым

В Крыму продолжается ремонт мостового сооружения на автодороге Аромат – Многоречье (1+960 км). Как сообщает Крымское информационное агентство, в настоящее время ведутся демонтажные и ремонтно-восстановительные работы на второй очереди сооружения.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Отмечается, что в 2023 году в Республике Крым по БКД отремонтируют 24 объекта мостовых сооружений и путепроводов общей протяженностью 866,740 погонных метров.

Ранее в Крыму стартовал ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Черноморское – Евпатория – Знаменское протяженностью 16,5 километров. Сейчас дорожники ведут работы по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя покрытия.

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