В Керчи простились с погибшим в ходе СВО Вячеславом Зеликсоном

Вячеслав был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года Фото: t.me/brusakov

Сегодня, 15 сентября, в Керчи проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Вячеслава Зеликсона. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

Вячеслав родился 3 августа 1978 года в Санкт-Петербурге, там же окончил школу и техникум по специальности судосборщик. Работал на предприятиях, был слесарем 6-го разряда. 19 октября прошлого года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.

– Не сомневался ни секунды, с верой в сердце пошел защищать интересы своей страны и ее граждан, – отметил Брусаков.

Вячеслав проходил службу в 59-м танковом полку, 1-м батальоне мотопехоты. Он погиб 30 августа в ходе боев в Кременной. У него остались мама и дочь.

Напомним, 29 августа в Керчи простились с Андреем Швайкиным, который погиб на запорожском направлении. Его жизнь оборвал вражеский снаряд. Швайкина посмертно наградили орденом Мужества.

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