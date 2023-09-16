В Крыму проведут операцию «Должник»

Лихачам и прочим нарушителям ПДД придется раскошелиться. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым всерьез занялись гражданами, которые не хотят оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе Госавтоинспекция Крыма сообщили:

- С 18 по 22 сентября, с 25 по 29 сентября на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Суть акция простая, ясная и четкая: сотрудники Госавтоинспекции, дежуря на трассах, будут проверять у автолюбителей документы и заодно узнавать, нет ли у них неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Должников будут искать и пешеходов, которые тоже частенько игнорируют ПДД, но по объективным причинам их реже штрафуют.

Кстати, в Симферополе полицейские поймали дрифтера и оштрафовали на 500 рублей. Лихача выявили нашли по видео, которое очевидцы разместили в соцсети.

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