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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:31

Реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории планируют завершить до 15 декабря

Ход работ проверил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк
Дмитрий Коренев
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории. Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории. Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории.

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

– Необходимые работы ведутся. Есть рабочие и необходимая техника. Контрактными условиями предусмотрено завершить работы и ввести объект в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года. Также идет строительство третьего этапа набережной Лазурная. Продолжается штукатурка парапета и нанесение на него декоративного покрытия; завезëн плодородный грунт на места будущих газонов. Также будет установлена новая плитка, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Напомним, работы по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории возобновились летом прошлого года после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности.

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