Реконструкцию набережной Терешковой в Евпатории планируют завершить до 15 декабря

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории. Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проверил ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории.

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Республики Крым Юрия Гоцанюка

– Необходимые работы ведутся. Есть рабочие и необходимая техника. Контрактными условиями предусмотрено завершить работы и ввести объект в эксплуатацию до 15 декабря 2023 года. Также идет строительство третьего этапа набережной Лазурная. Продолжается штукатурка парапета и нанесение на него декоративного покрытия; завезëн плодородный грунт на места будущих газонов. Также будет установлена новая плитка, – написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Напомним, работы по реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории возобновились летом прошлого года после почти трехлетнего перерыва. Из-за многочисленных нарушений контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, новым исполнителем стало ООО «Интерстрой» из Санкт-Петербурга. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, от участников процесса ждут полной самоотдачи и ответственности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50