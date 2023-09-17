В селе Фронтовое под Севастополем раньше срока завершили ремонт пяти дорог

В селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя с опережением сроков завершен ремонт пяти дорог. Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев

В селе Фронтовое Нахимовского района Севастополя с опережением сроков завершен ремонт пяти дорог. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Раньше срока завершили ремонт еще пяти дорог во Фронтовом, общая протяженность нового покрытия — 1,411 км, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

На улицах 345-й Дивизии и Солнечной дорожники срезали старый асфальт, убрали просадки, уложили новое покрытие, укрепили обочины, отремонтировали тротуары. На улицах Новой, Краснореченской и 60 лет Октября устранили просадки, уложили новый асфальт и укрепили обочины.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, в начале сентября в Республике Крым в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Черноморское – Евпатория – Знаменское протяженностью 16,5 километров. На 2023 год в республике в рамках нацпроекта запланировано 15 объектов ремонта дорог общей протяженностью около 161 км.

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