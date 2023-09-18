Каннский фестиваль на Южном берегу Крыма: Никитский сад украшают огненные канны

На ЮБК цветут канны. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

В Крыму и в сентябре можно полюбоваться многообразием форм яркого экзотического цветка.

- В этом году проходит 59-я по счету выставка канн, на которой представлено около 60 видов, сортов и гибридных форм отечественной и зарубежной селекции, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

В Никитском соду свыше 60 сортов канн. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Каннский фестиваль на крымский лад!

Огненный цветок хорош собой. Фото: Игорь Самусенко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Огненные канны, которые запечатлел талантливый фотохудожник Игорь Самусенко, уже несут следы увядания – все-таки полуостров уже вступил в осенний бархатный сезон.

За Никитский сад переживать не стоит, своей привлекательности он не потеряет. На Южном берегу Крыма в разгаре подготовка к Балу хризантем 2023. Масштабная выставка осенних цветов пройдет в 70-ый раз.

Традиционное время начала Бала хризантем – конец октября, но дата может быть иной – все зависит от погоды, ведь официально выставку открывают, когда большая часть растений раскрыли свои бутоны.

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