Цветы окружили заботой: в Крыму началась подготовка к Балу хризантем-2023

Бал хризантем в 2022 году. Фото: Елена Дарда/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Южный берег Крыма в приятных хлопотах - идет подготовка к масштабной выставке осенних цветов. В Никитском ботаническом саду, что вблизи Ялты, в 70-тый раз пройдет традиционный Бал хризантем.

- Бал хризантем 2023 - юбилейный. Мы делаем все, чтобы все прошло безупречно и феерично, - отметили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Точную дату начала подготовки невозможно обозначить, потому что даже высадка цветочных кустиков на главную выставочную клумбу – это далеко не первый шаг. Ведь саженцы нужно вырастить, а сколько времени и сил уходит у селекционеров на выведение новых сортов хризантем!

Но все эти хлопоты остаются за кадром.

На Южном берегу Крыма готовтся к Балу хризантем 2023. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Вот так выглядит будущее поле хризантем в сентябре, когда до Бала еще пару месяцев. Точное время открытия замечательного цветочного шоу еще неизвестно.

И дело не в том, что в Никитском саду хотят заинтриговать будущих гостей, и поэтому держат заветные числа в тайне:

- Все зависит от погоды. Бал начинается, когда главная экспозиционная клумба выглядит наиболее зрелищно.

Цветение же зависит и от температуры воздуха, и от того, насколько солнечная установилась погода, и от сорта хризантемы.

В минувшем году Бал начался 27 октября, когда большая часть из 500 сортов раскрыли тугие бутоны, радуя и украшая мир изяществом лепестков, непредсказуемостью форм и волшебством окраски.

В Никитском саду даже оформили огромное цветочное панно в форме Крымского полуострова.

Пока же главная экспозиционная клумба - место, где будет проходить Бал хризантем выглядит очень скромно и незатейливо. Да и в участницах трудно рассмотреть ошеломительных красоток, которые через несколько недель будут вызывать восхищение своей красотой. Сотрудники Никитского сада холят и лелеют цветы - поливают, подкармливают, и подвязывают к опорам-колышкам, чтобы их не сломал шаловливый ветер.

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