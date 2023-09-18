Более 68 тысяч тонн картофеля планируют собрать в Крыму

Крым обеспечивает себя картофелем более чем наполовину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом сезоне в Республике Крым планируется собрать более 68 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщил начальник управления растениеводства Минсельхоза РК Николай Тютюник, его слова передает РИА Новости Крым.

– С учетом того, что Крым все же не картофельный регион, ведь у нас жаркий и сухой климат, урожайность картофеля в республике из года в год неплохая. В основном у нас картофель выращивается в хозяйствах населения, – сказал Тютюник. Он отметил, что Крым обеспечивает себя картофелем более чем наполовину.

Тютюник добавил, что уборка картофеля в республике подходит к «экватору» и скоро завершится.

Ранее министр сельского хозяйства республики Михаил Савчук сообщил, что в этом сезоне в Крыму собрано более 2 млн тонн урожая зерна. Средняя урожайность составила 38,4 центнера с гектара.

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