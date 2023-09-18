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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:12

В Симферополе возобновят выдачу загранпаспортов

С 19 сентября подать заявление на получение загранпаспорта можно будет в отделении по ул. Мате Залки
Дмитрий Коренев
В МФЦ на улице Мате Залки 17В с 19 сентября возобновится выдача биометрических загранпаспортов

В МФЦ на улице Мате Залки 17В с 19 сентября возобновится выдача биометрических загранпаспортов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе в МФЦ на улице Мате Залки 17В с 19 сентября возобновится выдача биометрических загранпаспортов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

– В центре «Мои Документы» г. Симферополь, расположенном по адресу: Мате Залки 17В, с 19 сентября возобновляется предоставление услуги министерства внутренних дел по Республике Крым − «Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами РФ, содержащих электронный носитель информации», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября в двух симферопольских и одном феодосийском отделении временно перестали выдавать биометрические загранпаспорта в связи с необходимостью обновления программного обеспечения.

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