В Крыму отремонтировали более 800 километров дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках национального проекта в Крыму отремонтировали более 800 километров дорог. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика Крым |Z| Официально».

Эти работы проходили с 2019 года. Дороги ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

– За это время доля дорожного полотна, находящегося в нормативном состоянии, выросла почти в два раза, – говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября в Республике Крым в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовал ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Черноморское – Евпатория – Знаменское протяженностью 16,5 километров. На 2023 год в республике в рамках нацпроекта запланировано 15 объектов ремонта дорог общей протяженностью около 161 км.