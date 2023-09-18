Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «выкурить» россиян с полуострова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистскими угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова «выкурить» россиян с полуострова. Слова Извлекав приводи РИА Новости.

– Это абсолютный фашизм. Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима, – сказал Ивлев.

В конце июля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершен киевским режимом. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но также и во второй террористической атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля 2023 года. 14 августа президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за очередную попытку атаки на мост, которая была совершена 12 августа.

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